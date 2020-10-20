Челябинец вылечился от COVID, пока ждал результата тестов

Лаборатории в Челябинской области работают с запредельной нагрузкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области неделями не могут дождаться результатов тестов на коронавирус. Из-за этого они успевают вылечиться прежде, чем им подтверждают болезнь.

«После выписки из больницы позвонил участковый врач, сказал, что тест положительный и нужно самоизолироваться. Оказалось, речь о тесте, который сделали еще до госпитализации! С таким подходом можно еще долго людей от коронавируса лечить», — рассказал URA.RU журналист Александр Файрузов, переболевший COVID в тяжелой форме. По его словам, никто из его родных или контактных людей, указанных при госпитализации, не дождался даже звонка с предупреждением.

«Раньше из стационара выписывали после двух отрицательных мазков. Сейчас — когда динамика положительная. Сидим дома и четвертый день ждем, когда к нам придут с тестами из поликлиники. У жены кончился больничный — нет ни врача, ни анализов, ни их результатов», — рассказал челябинец Андрей Клименко. «Врач приходил к маме 16 октября, тест сделали 17-го — и как в черную дыру. Говорят, звоните заведующей, все у нее. Но в поликлинику не дозвониться», — говорит челябинка Юлия. Тем временем, КТ показала у пожилой женщины 16-ти и 20%-е поражение легких по ковидному типу.

В Верхнем Уфалее с 15 октября ждет результатов анализа мэр города Вера Ускова. Пока высокопоставленная пациентка проходит лечение по схеме, предусмотренной для COVID.

«Раньше в области делалось до 2 тыс. тестов в сутки, сейчас около 7 тысяч. В частных центрах из-за меньшей их загрузки исследования делаются быстрее, чем в государственных лабораториях. В последнем случае результата приходится ждать до недели. Решаем вопрос об открытии еще двух лабораторий», — пояснила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.