Инфекция беспощадная и к VIP, и к обычным жителям области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 22 октября — 316-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 226-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 18 852, выздоровели 14 367 и скончались 586 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 447 335 (+15 700) случаев заражения. Вылечились 1 096 560 (+10 952) пациентов — 77% от заболевших. Умерли 24 952 (+317) человек — 1,7% от заразившихся.

Область обновляет рекорды по заражениям

В Челябинской области, по данным на 21 октября, зафиксировано 118 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 113). Таким образом, ежедневный прирост заболеваемости обновил предыдущий рекорд. Умерли три человека: 63-летний пациент от COVID-19, у 64-летней и 80-летнией женщин коронавирус осложнил тяжелые болезни.

Среди регионов УрФО по заболеваемости первое место удерживает Свердловская область, затем следует Тюменская область, ХМАО, ЯНАО и Пермский край. Челябинская область на предпоследнем месте, меньше всех болеют в Курганской области.

Тестирование на COVID срывается

Жители Челябинской области неделями не могут дождаться результатов тестов на коронавирус. Из-за этого они успевают вылечиться прежде, чем им подтверждают болезнь. Раньше в области делали до двух тысяч тестов в сутки, сейчас более семи тысяч. Перегруженные лаборатории не справляются, Роспотребнадзор и медики не способны вовремя предупредить об опасности контактных и родных заболевших. Выписанные долечиваться домой пациенты стационаров не могут продлить больничные: им приходится выбирать — идти заражать коллег или проявить сознательность и ждать санкций начальства. Сегодня минздрав и Роспотребнадзор собирают совещание по этому поводу, но перспективы туманны — у надзорного ведомства физически не хватает сотрудников, чтобы везде успеть. А дефицит медиков в лечебных учреждениях тем более не секрет.

Депутат Госдумы поставил вакцину «Спутник V» и заболел COVID

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, заразившийся коронавирусом, участвовал в исследовании вакцины «Спутник V» от COVID-19. «Видимо, я и оказался в той группе из 10%, где проверяли эффект плацебо, — говорит Гартунг. — Иначе бы у меня уже стали появляться антитела. Но этого не случилось, раз у меня обнаружили коронавирус». «Состояние нормальное, температура — 36,6 градусов. Обоняние не пропало, — пояснил URA.RU депутат. — В Госдуму на пленарное заседание я уже не попаду. Врач уже назначил лечение».

Вице-губернатор рассказал, как лечился от COVID

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин, госпитализированный 3 октября с ковидной пневмонией, выписан из больницы и продолжает лечение дома. Вице-губернатор подробно рассказал URA.RU, как протекала болезнь и почему она страшнее самого сильного гриппа.

Депутат с коронавирусом четыре дня ждет врача

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Артем Клименко и его жена, пролечившись в стационаре от коронавируса, четыре дня не могут дождаться врача из поликлиники и итоговых тестов на COVID. «Больше того, выяснилось, что терапевт якобы у нас побывал вчера и позавчера. Продолжаем ждать, может быть, сегодня он появится у нас по-настоящему», — рассказал Клименко URA.RU. В таком же положении оказались и сотни больных, закрепленных за поликлиникой горбольницы №5, написал Клименко главе города Наталье Котовой.

Экс-мэра Златоуста, собирающего помощь медикам, назвали паникером

Экс-мэр Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин объявил сбор средств для пациентов и сотрудников ковидного госпиталя. У специалистов жесткая нехватка защитных костюмов, средств индивидуальной защиты (СИЗ), воды. В отделении срочно нужны материально-технические средства», — написал Жилин. Деньги он предлагает перечислять в благотворительный фонд «Доброе сердце». Этот фонд, как поясняет Жилин, создан в Златоусте при его участии в 2012 году. «Возмутительная история и абсолютно некорректная информация. Недопустимо в такой период поднимать панику», — отреагировала первый вице-губернатора Ирина Гехт. Министр Юрий Семенов лично съездил в Златоуст и не обнаружил там какого-либо дефицита.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Коэффициент распространения (Rt) коронавируса в регионе составляет 1,06. Дозвониться до поликлиники и вызывать врача на дом зачастую просто невозможно, срок ожидания терапевта приближается к двум суткам, скорой — к пяти суткам. Власти готовят решение об отмене диспансеризации, губернатор Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул.