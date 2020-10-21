В Челябинской области новый скачок заражений COVID

Коронавирус продолжает наступление на регион Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 22 октября зафиксировано 123 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 118, до этого — 113). Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«С начала пандемии произошло 18 975 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 936 южноуральцев. Умерли два пациента в возрасте 65 и 68 лет, у них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Вылечились в течение суток 42 человека, с начала пандемии — 14 409 жителей области.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Дозвониться до поликлиники и вызывать врача на дом зачастую просто невозможно, срок ожидания терапевта приближается к двум суткам, скорой — к пяти. Для перевозки пациентов на КТ решено задействовать машины такси. Губернатор Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул.