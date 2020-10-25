В полиции Екатеринбурга готовят смену начальников

В ближайшее время на более высокие посты могут уйти сразу два офицера МВД Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель отдела уголовного розыска УМВД РФ по Екатеринбургу Виктор Позняк в ближайшее время может уйти на повышение, сообщает источник агентства. По его словам, Позняк может занять место замглавы городского главка полиции по оперативной работе Алексея Левченко. Ранее URA.RU сообщало о претензиях Позняка на этот пост.

«Позняка готовят на повышение — принципиальное решение по этому поводу принято, хотя рапорты не готовы. Но не исключено, что реализация сценария отложится, поскольку пока не ясно, куда уйдет Левченко, которому тоже нужно что-то предложить», — поделился инсайдер, не называя причины перестановки. В пресс-группе УМВД URA.RU заявили, что не могут подтвердить данную информацию.

По словам другого источника URA.RU, кадровая ротация также может коснуться и замначальника УМВД по охране общественного порядка Александра Дмитриева. Ему прочат кресло замруководителя одного из подразделений ГУ МВД по Свердловской области. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил URA.RU, что пока воздерживается от комментариев по теме.