Два подполковника в полиции Екатеринбурга сформировали коалицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В управлении МВД РФ по Екатеринбургу оформилась коалиция из начальника отдела по работе с личным составом подполковника Марины Афониной и начальника отдела уголовного розыска Виктора Позняка, рассказали источники URA.RU в силовом ведомстве. По словам собеседников агентства, главная их цель — добиться понижения замначальника УМВД по оперативной работе Алексея Левченко, на место которого ранее претендовал Позняк.

«Позняк — хороший специалист, его должны были назначить на место замначальника городского управления МВД по оперативной работе, но эта должность в итоге досталась Левченко. И сейчас Позняк с Афониной вынашивают план понижения Левченко до начальника отдела полиции №5 (Ленинский район)», — поделился инсайдер. Как писало URA.RU, в скором времени действующий начальник ОП №5 Максим Варлаков подаст рапорт об увольнении.

Другой источник сообщает, что Афонина и Позняк лоббируют назначение близких им людей в отделы полиции. Так, предполагается, что в скором времени начальник отдела полиции №7 Максим Шишмаков возглавит отдел полиции №14 (по информации агентства, он уже подал соответствующий рапорт), а сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности Иван Исайкин (протеже Афониной) — отдел полиции №6. Источники URA.RU в силовой среде также отмечают, что с действиями Афониной напрямую связана отставка пресс-секретаря УМВД Ирины Каргаполовой, о которой ранее сообщало агентство.

Следующей жертвой может стать начальник полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко, которому давно прочат скорую отставку из-за того, что он, будучи правой рукой нового начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова, не входит в его окружение. После проведения кадровых перестановок Афонина сможет получить звание полковника, после чего выйдет на пенсию и устроится в мэрию Екатеринбурга, утверждает инсайдер в городской полиции. В разговоре с агентством представитель УМВД РФ по Екатеринбургу воздержался от комментариев по теме, назвав информацию «слухами».