В октябре Ибрагиму Абдулкадырову исполнилось 60 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продление контракта с начальником УМВД по Нижнему Тагилу Ибрагимом Абдулкадыровым закроет ему дорогу в Госдуму, сообщил URA.RU инсайдер в городских властных структурах. По его словам, одним из условий заключения нового трудового соглашения с силовиком был его отказ участвовать в выборах в Госдуму, намеченных на 2021 год.

В октябре Абдулкадырову исполнилось 60 лет. Это предельный срок нахождения на службе. Впрочем, решением регионального главка МВД полномочия руководителя такого уровня могут ежегодно продляться вплоть до 65 лет. О том, что контракт с Абдулкадыровым пролонгирован, URA.RU ранее подтвердили в свердловском главке полиции, не назвав сроков соглашения. «Контракт продлен на год. Он [Абдулкадыров] не идет в Госдуму и в течение этого года спокойно завершает все дела», — поделился источник. В пресс-службе ГУ МВД воздержались от комментариев по теме.

Сам Абдулкадыров на момент публикации был недоступен для комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции Нижнего Тагила был готов оспорить предварительное решение свердловских властей о выдвижении в Госдуму от Нижнего Тагила экс-директора ЕВРАЗ-НТМК, депутата Заксобрания Алексея Кушнарева.

В 2016 году полицейский уже пытался избраться в Госдуму. Он участвовал в праймериз «Единой России» в Нижнем Тагиле и победил в них с 45,86%. Однако впоследствии федеральный оргкомитет праймериз «ЕР» отказал Абдулкадырову в регистрации на выборах. Тогда источники агентства сообщали, что Абдулкадыров согласовал участие в выборах с МВД, но не обговорил это с федеральным руководством партии.