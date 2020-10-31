31 октября 2020

Ургант показал самый страшный образ на Хэллоуин. Фото

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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, погода, массовое мероприятие, шапка, зрители, маска на лицо, масочный режим, режим самоизоляции
Человек без маски — самый пугающих сейчас образ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Телеведущий Иван Ургант составил рейтинг страшных образов на Хэллоуин в 2020 году. Он отметил, что самым большим страхом для людей во всем мире на данный момент является стоящий рядом человек, который неправильно носит маску.

Фото образов на «праздник нечисти» выложено в Instagram программы «Вечерний Ургант». «Представляем ТОП-3 самых пугающих костюмов в 2020 году», — подписан снимок в соцсети. Третье место среди самых страшных образов занимает Фредди Крюгер, второе — принадлежит костюму из фильма «Крик» и первое место оказалось у «человека, который неправильно носит маску».

«На 1 месте слишком страшный костюм…! Пожалуй выберу Фредди!» — соглашается подписчица Урганта valerie__ska. «В 2020-м действительно самый страшный персонаж это Человек, который неправильно носит маску», — подтверждает Александра Бойко.

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всём мире отмечается Хэллоуин. Свои образы ранее продемонстрировали певица с Урала Клава Кока и телеведущая Ксения Собчак.

Представляем ТОП-3 самых пугающих костюмов в 2020 году
Скрин страницы Instagram программы «Вечерний Ургант»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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