Телеведущая Ксения Собчак в преддверии Хэллоуина сделала пугающий макияж, перевоплотившись в нечисть. В Instagram она выложила видео в гриме ведьмы.
«А кто-нибудь помнит великие вечеринки на хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора? Или это уже доисторические воспоминания Золотой Эпохи нулевых?)))» — спросила Собчак у подписчиков. При этом ведущая была мало похожа на холеную леди: глаза зомби, гнилые зубы и облезающая кожа.
Подписчики в комментариях шутят, что Собчак не изменилась, а просто избавилась от макияжа. «Да не стоило, Ксения Анатольевна. Вы и так были прекрасны для хэллоуина», «Тот момент когда смыла косметику и показала людям истинное лицо», «Уже и не скрывает свою сущность», — иронизируют поклонники теледивы.
Ранее, как сообщало агентство Nation News, Собчак стали поступать угрозы за пост с поддержкой Макрона. Причем угрожают не только ей, но и команде, а также всей семье, в том числе трехлетнему сыну.
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