30 октября 2020

Собчак показала «гнилое» лицо. «Тот момент когда смыла косметику». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, собчак ксения
Ксения Собчак на одну ночь перевоплотилась в ведьму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак в преддверии Хэллоуина сделала пугающий макияж, перевоплотившись в нечисть. В Instagram она выложила видео в гриме ведьмы.

«А кто-нибудь помнит великие вечеринки на хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора? Или это уже доисторические воспоминания Золотой Эпохи нулевых?)))» — спросила Собчак у подписчиков. При этом ведущая была мало похожа на холеную леди: глаза зомби, гнилые зубы и облезающая кожа.

Подписчики в комментариях шутят, что Собчак не изменилась, а просто избавилась от макияжа. «Да не стоило, Ксения Анатольевна. Вы и так были прекрасны для хэллоуина», «Тот момент когда смыла косметику и показала людям истинное лицо», «Уже и не скрывает свою сущность», — иронизируют поклонники теледивы.

Ранее, как сообщало агентство Nation News, Собчак стали поступать угрозы за пост с поддержкой Макрона. Причем угрожают не только ей, но и команде, а также всей семье, в том числе трехлетнему сыну.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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