Дочь ведущего «Первого канала» оправдалась за скандал на «Голосе»

Прийти на шоу «Голос» девушке посоветовала певица Полина Гагарина Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Дочь ведущего «Первого канала» Романа Будникова Александра отреагировала на обвинения в подсуживании ей на слепых прослушиваниях в шоу «Голос». По мнению девушки, реакция наставников на ее выступление была естественной.

Александра Будникова стала участницей девятого сезона вокального шоу «Голос» на «Первом канале». Во время выступления к ней повернулись все четыре члена жюри. Одна из них, певица Полина Гагарина, не скрывала, что знает вокалистку. Это убедило некоторых зрителей в том, что Будникова попала на проект благодаря связям отца.

«Мой папа — не [телеведущий Иван] Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния», — рассказала в интервью «Ленте.ру» Будникова. Сам Роман Будников, по словам Александры, не знал, что его дочь будет участвовать в шоу на «Первом канале». Об этом не знала и Полина Гагарина.

Александра Будникова занимается вокалом у бывшей участницы «Голоса» Этери Бериашвили, также девушка знакома с певцом Иваном Дорном. Однако Будникова считает, что это не дает ей преимущества перед другими конкурсантами.

После выступления Александры Будниковой на «Голосе» партия «Коммунисты России» призывала закрыть шоу. Вместо него коммунисты предлагают создать другую программу, поменяв принципы отбора конкурсантов и подбора жюри. Однако продюсер Максим Фадеев заявил, что Будникова имеет хороший музыкальный вкус, поэтому судьи шоу «Голос» правильно поступили, что взяли ее в проект.