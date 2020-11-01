Пермяки в пять раз чаще стали вызывать неотложку Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 октября, — 327-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 237-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 636 781 (+18 665) заболевший коронавирусом. В Пермском крае выявлено 13 711 (+170) инфицированных. Выздоровели 9 082 заразившихся, умерли — 670 (в том числе от коронавируса — 406).

Среди 170 новых заболевших 74 мужчины, 91 женщина и 5 детей (3 девочки и 2 мальчика) . 95 человек проходят лечение в больницах, 75 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Прирост больных за сутки составил 1,3%, коэффициент распространения инфекции — 1,07 (на 31 октября — 1,07).

За предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 8 821 тестов на COVID-19 . В общей сложности в регионе проведено 803 183 исследования на коронавирус, тестирование прошел каждый четвертый пермяк. Увеличить число проводимых исследований удалось благодаря повышению интенсивности работы лабораторий, использованию нового оборудования и привлечению к этому частных медклиник.

В Пермском крае продлены на две недели действующие коронавирусные ограничения. Решение принято краевым оперштабом. Так, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 15 ноября. Также на две недели продлены ограничения для ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничения касаются и проведения культурно-массовых мероприятий.

Пермяки стали вызывать неотложку в пять раз чаще, чем во время начала панадемии. Такие данные привел врач пермской неотложки Максим Турцев . «С момента начала пандемии я перешел в отделение неотложной медпомощи. Если раньше в день у меня было по 10-15 вызовов, то сегодня на каждого врача приходится по 40-50 вызовов», — отметил медик. Он подчеркнул, что часть вызовов остаются необслуженными, поскольку вызвавшие неотложку пермяки не дожидаются врача и уходят из дома по своим делам.

Власти Прикамья направят почти 100 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19 . По данным краевого минздрава, в настоящее время готовятся все необходимые документы для получения финансирования и начала закупки лекарств. Планируется, что первые партии препаратов врачи начнут передавать заболевшим через одну-полторы недели. Бесплатные лекарства предназначены для лечения порядка 10 тысяч пациентов, у которых подтвердился корнавирус.

Жители Прикамья, контактировавшие с зараженными, теперь могут сообщить об этом в Роспотребнадзор онлайн . Это сделано для автоматизации процесса получения ведомством информации от контактных лиц. К категории близкого контакта относятся лица, совместно проживающие с инфицированным, а также те, кто находился с ним в одном закрытом помещении в течение рабочей смены на расстоянии менее двух метров без средств индивидуальной защиты.

Школьники из Перми, поехавшие в детский лагерь «Артек», попали в обесрвацию. Они должны были участвовать в финале конкурса «Большая перемена», но во время перелета в Москву у некоторых из них выявили коронавирус. Заразившихся детей отправили обратно, остальные полетели дальше — в Симферополь, предварительно взяв справки от педиатра. По прилете прибывшую из Перми делегацию изолировали. Сейчас дети обратились к губернатору Пермского края с просьбой помочь решить вопрос об их возвращении домой.

Пермяки отказываются от отдыха на популярном пермском курорте «Усть-Качка». Так они отреагировали на новость о том, что на его территории будут развернуты порядка 200 коек под размещение ковид-зараженных. Официальные представители курорта, в свою очередь, заверяют, что опасения пермяков напрасны. По их словам, пациенты с COVID-19, как и работающий с ними медперсонал, будут изолированы от здоровых отдыхающих.