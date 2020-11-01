Сообщника экс-мэра Челябинска вернули за решетку

Евгения Пашкова вернули в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Челябинский областной суд 2 ноября отменил решение Центрального райсуда Челябинска, отпустившего на свободу экс-начальника управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Пашков проходил по одному уголовному делу вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым.

«Представление прокурора удовлетворено частично. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражу до 2 марта 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда. Связаться с адвокатами Пашкова не удалось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облпрокуратуры, Пашкова взяли под стражу в зале областного суда.

Тефтелев и Пашков были задержаны ФСБ в декабре 2019 года. По версии следствия, оба получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на общее покровительство и муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый. Пашков признал вину частично: по его версии, он только передавал деньги своему шефу, причем лишь часть суммы. 7 октября в Центральном суде Челябинска ему разрешили покинуть СИЗО и ожидать начала процесса в Магнитогорске с семьей. Прокуратура это решение опротестовала.

Тефтелев вину признал полностью, сотрудничал со следствием и заключил досудебную сделку. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы и 37,5 млн рублей штрафа. В прокуратуре сочли приговор излишне мягким и подали апелляцию на решение суда.