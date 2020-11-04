В России придумают стратегию улучшения экологии за 30 лет

К 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться, а правительству нужно разработать и утвердить стратегию развития страны с низким уровнем их выбросов на ближайшие 30 лет. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
«Обеспечить создание условий для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов, <…> разработать с учетом особенностей отраслей экономики стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Этот документ принимается в соответствии с Парижским соглашением, заключенным в рамках ООН и регулирующим меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. По подсчетам аналитиков Morgan Stanley, в ближайшие 30 лет мир должен будет потратить 50 трлн долларов, чтобы остановить глобальное потепление, пишет
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