Виктория Щелкова была организатором ежегодного форума «Фандрайзинг на Урале» и других мероприятий некоммерческого сектора на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-директор благотворительного фонда депутата Госдумы и биатлониста Антона Шипулина скрылась от следствия. Подозреваемую в мошенничестве Викторию Щелкову объявили в розыск.

Об этом факте парламентарий рассказал сегодня в своем Instagram. На днях Шипулину стало известно об исчезновении Щелковой от следователей. И, по словам, депутата, расследование уголовного дела по факту мошенничества сейчас приостановлено. «Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает — все наши подозрения относительно нее обоснованы», — заявил депутат.

Шипулин надеется, что полицейские смогут в скором времени разыскать Щелкову и возобновить следствие. В этом деле пострадавшими стали дети, с которыми работает фонд депутата Госдумы.

По данным URA.RU, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ — речь идет об обвинениях в использовании средств благотворительного фонда в личных целях. Виктория Щелкова — один из неформальных лидеров движения некоммерческих организаций в Свердловской области и России. До 2019 года она руководила благотворительным фондом Антона Шипулина. Была координатором проектов фонда Мити Алешковского «Нужна помощь» в Екатеринбурге.