23 марта 2025

Свердловская область вошла в число самых активных по вводу жилья регионов России

Свердловская область вошла в число регионов с наибольшими объемами ввода жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Объем введенного жилья в Свердловской области увеличился на 2,7 процента
Объем введенного жилья в Свердловской области увеличился на 2,7 процента Фото:

Свердловская область вошла в число регионов России с наиболее высокими объемами ввода жилья в абсолютном значении за 2024 год. В регионе ввели более 3349 тысяч квадратных метров.

«Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении... еще в четырех регионах РФ, в которые входят Свердловская область, Ленинградская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан, в 2024 году было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья», — сообщает РИА Новости. В совокупности, на эти семь субъектов Российской Федерации (лидеры Москва, Московская область и Краснодарский край) приходится 36 процентов всего введенного в эксплуатацию жилья в России.

Екатеринбург уже в начале 2025 года стал одним из лидеров по объему строительства квартир в России. В то же время цены на  «вторичку» в Екатеринбурге бьют рекорды — один квадратный метр стоит более 126 тысяч рублей.

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Свердловская область вошла в число регионов России с наиболее высокими объемами ввода жилья в абсолютном значении за 2024 год. В регионе ввели более 3349 тысяч квадратных метров. «Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении... еще в четырех регионах РФ, в которые входят Свердловская область, Ленинградская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан, в 2024 году было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья», — сообщает РИА Новости. В совокупности, на эти семь субъектов Российской Федерации (лидеры Москва, Московская область и Краснодарский край) приходится 36 процентов всего введенного в эксплуатацию жилья в России. Екатеринбург уже в начале 2025 года стал одним из лидеров по объему строительства квартир в России. В то же время цены на  «вторичку» в Екатеринбурге бьют рекорды — один квадратный метр стоит более 126 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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