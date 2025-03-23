Свердловская область вошла в число самых активных по вводу жилья регионов России

Свердловская область вошла в число регионов России с наиболее высокими объемами ввода жилья в абсолютном значении за 2024 год. В регионе ввели более 3349 тысяч квадратных метров.
«Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении... еще в четырех регионах РФ, в которые входят Свердловская область, Ленинградская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан, в 2024 году было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья», — сообщает РИА Новости. В совокупности, на эти семь субъектов Российской Федерации (лидеры Москва, Московская область и Краснодарский край) приходится 36 процентов всего введенного в эксплуатацию жилья в России.
Екатеринбург уже в начале 2025 года стал одним из лидеров по объему строительства квартир в России. В то же время цены на «вторичку» в Екатеринбурге бьют рекорды — один квадратный метр стоит более 126 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!