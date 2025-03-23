23 марта 2025
22 марта 2025

Бастрыкин лично занялся проверкой закрытия детского сада в Екатеринбурге

Бастрыкин потребовал отчитаться о проверке по делу детсада в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо снесенного детсада построят новый
Вместо снесенного детсада построят новый Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о результате проверки по обращению о нарушении прав воспитанников детского сада №347 на Шейнкмана. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«В региональном следственном управлении начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Ситуация вокруг детского сада №347 в Екатеринбурге, который планируется снести для передачи территории в собственность города, вызывает беспокойство среди родителей воспитанников. Родители обсуждают возможность строительства на месте сада частного медицинского центра, в то время как городские власти не предоставили четкой информации о будущем размещении детей.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о результате проверки по обращению о нарушении прав воспитанников детского сада №347 на Шейнкмана. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «В региональном следственном управлении начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Ситуация вокруг детского сада №347 в Екатеринбурге, который планируется снести для передачи территории в собственность города, вызывает беспокойство среди родителей воспитанников. Родители обсуждают возможность строительства на месте сада частного медицинского центра, в то время как городские власти не предоставили четкой информации о будущем размещении детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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