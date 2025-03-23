Бастрыкин лично занялся проверкой закрытия детского сада в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о результате проверки по обращению о нарушении прав воспитанников детского сада №347 на Шейнкмана. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«В региональном следственном управлении начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Ситуация вокруг детского сада №347 в Екатеринбурге, который планируется снести для передачи территории в собственность города, вызывает беспокойство среди родителей воспитанников. Родители обсуждают возможность строительства на месте сада частного медицинского центра, в то время как городские власти не предоставили четкой информации о будущем размещении детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!