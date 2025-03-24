Десять пар близнецов родились за неделю в Свердловской области

За неделю на свет появились 635 малышей
В Свердловской области за последнюю неделю родились 635 малышей, из которых близнецами оказались десять пар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«330 мальчиков и 305 девочек, из них десять пар близнецов», — пояснили в ведомстве. До 35 лет родили 459 женщин, а после 35-ти — 166 человек.
Отмечается, что для одной свердловчанки это были седьмые по счету роды. Еще 15 новорожденных стали пятыми детьми у своих мам.
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