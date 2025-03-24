Десять пар близнецов родились за неделю в Свердловской области

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За неделю на свет появились 635 малышей
За неделю на свет появились 635 малышей Фото:

В Свердловской области за последнюю неделю родились 635 малышей, из которых близнецами оказались десять пар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«330 мальчиков и 305 девочек, из них десять пар близнецов», — пояснили в ведомстве. До 35 лет родили 459 женщин, а после 35-ти — 166 человек.

Отмечается, что для одной свердловчанки это были седьмые по счету роды. Еще 15 новорожденных стали пятыми детьми у своих мам.

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В Свердловской области за последнюю неделю родились 635 малышей, из которых близнецами оказались десять пар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «330 мальчиков и 305 девочек, из них десять пар близнецов», — пояснили в ведомстве. До 35 лет родили 459 женщин, а после 35-ти — 166 человек. Отмечается, что для одной свердловчанки это были седьмые по счету роды. Еще 15 новорожденных стали пятыми детьми у своих мам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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