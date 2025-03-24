В крупном ТЦ Екатеринбурга станет больше модных бутиков зарубежных брендов

В Екатеринбурге расширяется сегмент fashion-торговли, а модные локальные бренды открывают или обновляют свои бутики в ТЦ «Мега». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгового центра.
«Новые бренды заняли площадь в 2400 квадратных метров. С декабря 2024-го в обновленных форматах открылись: немецкий бренд New Yorker и российский FUNDAY», — говорится в релизе. Суммарно площадь fashion-сегмента выросла на 17%.
Кроме того, два локальных бренда из Екатеринбурга — Tamabird (женская одежда) и Dragonfly (экипировка для активных видов спорта) — также увеличили свои площади в «МЕГЕ». В скором времени откроется несколько магазинов известных во всем мире модных брендов, один из таких, например, шведско-немецкий Marc OPolo.
«На территории центра появился первый автосалон KYAD. Вскоре планируется расширение в зоне парковки», — рассказала управляющая «Меги» в Екатеринбурге Ксения Бельская.
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