В крупном ТЦ Екатеринбурга станет больше модных бутиков зарубежных брендов

В ТЦ «Мега» в Екатеринбурге расширят зону парковки
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь магазинов fashion-сегмента в «Меге» выросла на 17%
Площадь магазинов fashion-сегмента в «Меге» выросла на 17% Фото:

В Екатеринбурге расширяется сегмент fashion-торговли, а модные локальные бренды открывают или обновляют свои бутики в ТЦ «Мега». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгового центра. 

«Новые бренды заняли площадь в 2400 квадратных метров. С декабря 2024-го в обновленных форматах открылись: немецкий бренд New Yorker и российский FUNDAY», — говорится в релизе. Суммарно площадь fashion-сегмента выросла на 17%. 

Кроме того, два локальных бренда из Екатеринбурга — Tamabird (женская одежда) и Dragonfly (экипировка для активных видов спорта) — также увеличили свои площади в «МЕГЕ». В скором времени откроется несколько магазинов известных во всем мире модных брендов, один из таких, например, шведско-немецкий Marc OPolo.

«На территории центра появился первый автосалон KYAD. Вскоре планируется расширение в зоне парковки», — рассказала управляющая «Меги» в Екатеринбурге Ксения Бельская. 

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В Екатеринбурге расширяется сегмент fashion-торговли, а модные локальные бренды открывают или обновляют свои бутики в ТЦ «Мега». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгового центра.  «Новые бренды заняли площадь в 2400 квадратных метров. С декабря 2024-го в обновленных форматах открылись: немецкий бренд New Yorker и российский FUNDAY», — говорится в релизе. Суммарно площадь fashion-сегмента выросла на 17%.  Кроме того, два локальных бренда из Екатеринбурга — Tamabird (женская одежда) и Dragonfly (экипировка для активных видов спорта) — также увеличили свои площади в «МЕГЕ». В скором времени откроется несколько магазинов известных во всем мире модных брендов, один из таких, например, шведско-немецкий Marc OPolo. «На территории центра появился первый автосалон KYAD. Вскоре планируется расширение в зоне парковки», — рассказала управляющая «Меги» в Екатеринбурге Ксения Бельская. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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