В Питере пропал парень из Екатеринбурга

Парень из Екатеринбурга уехал работать в Санкт-Петербург и пропал
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Молодой человек уехал в северную столицу на подработку и перестал выходить на связь Фото:

В Санкт-Петербурге пропал 27-летний житель Екатеринбурга. Парень уехал в северную столицу на подработку и перестал выходить на связь с родными, сообщил URA.RU источник.

«Артем Глухов уехал в Питер еще в январе на подработку разнорабочим. В последний раз выходил на связь с сестрой 20 марта, а потом пропал. Мужчина не пьет, ранее никогда не исчезал», — объяснил собеседник агентства.

Обеспокоенная семья обратилась в полицию, сейчас Глухова ищут. Его рост примерно 160 см, худого телосложения, светлые волосы и голубые глаза. На шее у парня татуировка в виде птицы, а на правой ноге — в виде облака.

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В Санкт-Петербурге пропал 27-летний житель Екатеринбурга. Парень уехал в северную столицу на подработку и перестал выходить на связь с родными, сообщил URA.RU источник. «Артем Глухов уехал в Питер еще в январе на подработку разнорабочим. В последний раз выходил на связь с сестрой 20 марта, а потом пропал. Мужчина не пьет, ранее никогда не исчезал», — объяснил собеседник агентства. Обеспокоенная семья обратилась в полицию, сейчас Глухова ищут. Его рост примерно 160 см, худого телосложения, светлые волосы и голубые глаза. На шее у парня татуировка в виде птицы, а на правой ноге — в виде облака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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