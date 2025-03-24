В Питере пропал парень из Екатеринбурга

Парень из Екатеринбурга уехал работать в Санкт-Петербург и пропал

24 марта 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Молодой человек уехал в северную столицу на подработку и перестал выходить на связь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Санкт-Петербурге пропал 27-летний житель Екатеринбурга. Парень уехал в северную столицу на подработку и перестал выходить на связь с родными, сообщил URA.RU источник. «Артем Глухов уехал в Питер еще в январе на подработку разнорабочим. В последний раз выходил на связь с сестрой 20 марта, а потом пропал. Мужчина не пьет, ранее никогда не исчезал», — объяснил собеседник агентства. Обеспокоенная семья обратилась в полицию, сейчас Глухова ищут. Его рост примерно 160 см, худого телосложения, светлые волосы и голубые глаза. На шее у парня татуировка в виде птицы, а на правой ноге — в виде облака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге пропал 27-летний житель Екатеринбурга. Парень уехал в северную столицу на подработку и перестал выходить на связь с родными, сообщил URA.RU источник. «Артем Глухов уехал в Питер еще в январе на подработку разнорабочим. В последний раз выходил на связь с сестрой 20 марта, а потом пропал. Мужчина не пьет, ранее никогда не исчезал», — объяснил собеседник агентства. Обеспокоенная семья обратилась в полицию, сейчас Глухова ищут. Его рост примерно 160 см, худого телосложения, светлые волосы и голубые глаза. На шее у парня татуировка в виде птицы, а на правой ноге — в виде облака.