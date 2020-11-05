Москва поделилась с ХМАО деньгами на борьбу с коронавирусом

71 миллион рублей поступил в ХМАО из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«В соответствии с распоряжением правительством РФ региону выделен 71 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты, тестирование граждан на наличие инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов, медицинских работников, на укрепление материально-технической базы медицинских организаций», — передает депсвязей.
Также губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила профильным департаментам представить соответствующие предложения по изменению государственной программы «Современное здравоохранение» для того, чтобы эффективного распределить поступившие средства.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО на борьбу с коронавирусной инфекцией потратили более семи миллиардов рублей из запланированных десяти с лишним миллиардов. Одной из крупнейших статей расходов стала поддержка бизнеса.
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