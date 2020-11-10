Медицинские лаборатории в Надыме и Ноябрьске переведут на круглосуточную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде забыли о дезинфекции теплых остановок — медиков обвинили в недостатке лекарств — две лаборатории перейдут на круглосуточный режим работы — в Новом Уренгое и Ноябрьске назначены чиновники. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

В Салехарде не решили вопрос с теплыми остановками

Окружная прокуратура выяснила, что администрация Салехарда не продумала санитарное обеспечение теплых остановок, закупленных прошлой зимой.

Медиков обвинили в сокрытии лекарств

Медиков Центральной больницы Надыма обвинили в том, что они не выдают пациентам положенных лекарств, мотивируя это тем, будто препаратов нет в наличии.

Лаборатории перешли на круглосуточную работу

Две лаборатории, — Надымской ЦРБ и Ноябрьской ЦГБ, — по диагностике тестов на коронавирус переводятся на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в окружном Центре медицинской профилактики.

В Новом Уренгое назначен новый глава департамента

Директором департамента городского хозяйства Нового Уренгоя назначен чиновник городского управления жилищной политики Андрей Чунтонов. Ранее он занимал должность заместителя начальника.

В Ноябрьске назначен замглавы администрации

Заместителем главы администрации Ноябрьска стала Наталья Филонец, которая заняла кресло Надежды Гудковой, избранной в окружное законодательное собрание.