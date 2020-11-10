10 ноября 2020
09 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 11 ноября. Лаборатории будут работать круглосуточно, медиков обвинили в отсутствии препаратов

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Медицинские лаборатории в Надыме и Ноябрьске переведут на круглосуточную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде забыли о дезинфекции теплых остановок — медиков обвинили в недостатке лекарств — две лаборатории перейдут на круглосуточный режим работы — в Новом Уренгое и Ноябрьске назначены чиновники. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

В Салехарде не решили вопрос с теплыми остановками

Медиков обвинили в сокрытии лекарств

Лаборатории перешли на круглосуточную работу

В Новом Уренгое назначен новый глава департамента

В Ноябрьске назначен замглавы администрации

  • Заместителем главы администрации Ноябрьска стала Наталья Филонец, которая заняла кресло Надежды Гудковой, избранной в окружное законодательное собрание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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