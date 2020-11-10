Медицинские лаборатории в Надыме и Ноябрьске переведут на круглосуточную работу
В Салехарде забыли о дезинфекции теплых остановок — медиков обвинили в недостатке лекарств — две лаборатории перейдут на круглосуточный режим работы — в Новом Уренгое и Ноябрьске назначены чиновники. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:
В Салехарде не решили вопрос с теплыми остановками
- Окружная прокуратура выяснила, что администрация Салехарда не продумала санитарное обеспечение теплых остановок, закупленных прошлой зимой.
Медиков обвинили в сокрытии лекарств
- Медиков Центральной больницы Надыма обвинили в том, что они не выдают пациентам положенных лекарств, мотивируя это тем, будто препаратов нет в наличии.
Лаборатории перешли на круглосуточную работу
- Две лаборатории, — Надымской ЦРБ и Ноябрьской ЦГБ, — по диагностике тестов на коронавирус переводятся на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в окружном Центре медицинской профилактики.
В Новом Уренгое назначен новый глава департамента
- Директором департамента городского хозяйства Нового Уренгоя назначен чиновник городского управления жилищной политики Андрей Чунтонов. Ранее он занимал должность заместителя начальника.
В Ноябрьске назначен замглавы администрации
- Заместителем главы администрации Ноябрьска стала Наталья Филонец, которая заняла кресло Надежды Гудковой, избранной в окружное законодательное собрание.
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