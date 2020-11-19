Роспотребнадзор развеял мифы о коронавирусе у курильщиков

Курящие люди сталкиваются с риском заражения через рот Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У курильщиков коронавирус, как правило, протекает в тяжелой форме. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем. Курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний», — отметили в ведомстве. Там объяснили, что любые сигареты вопреки распространенному мнению, не являются безопасными. Кроме того, курящие люди сталкиваются с риском заражения через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.

Ранее сообщалось, что у тех, кто использует вейп, шансов заразиться коронавирусом в 5-7 раз больше, чем у некурящих людей. Кроме того, любители ароматизированного пара переносят болезнь тяжелее, отметили американские ученые.