Роспотребнадзор развеял мифы о коронавирусе у курильщиков

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, вэйпер, электронные сигареты
Курящие люди сталкиваются с риском заражения через рот Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У курильщиков коронавирус, как правило, протекает в тяжелой форме. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем. Курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний», — отметили в ведомстве. Там объяснили, что любые сигареты вопреки распространенному мнению, не являются безопасными. Кроме того, курящие люди сталкиваются с риском заражения через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.

Ранее сообщалось, что у тех, кто использует вейп, шансов заразиться коронавирусом в 5-7 раз больше, чем у некурящих людей. Кроме того, любители ароматизированного пара переносят болезнь тяжелее, отметили американские ученые.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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