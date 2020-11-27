В России готовят к испытаниям уникальную снайперскую винтовку

Снайперский комплекс «Уголек» будет испытан в конце 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Испытания нового российского снайперского комплекса «Уголек» пройдут в конце следующего года. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года», — цитирует Оздоева RT. Сейчас, по его словам, опытные образцы находятся в производстве.

Главная особенность нового комплекса — использование в нем только российских комплектующих, добавил представитель «Ростеха». Известно также, что в рамках работы над «Угольком» будут созданы новые прицелы, винтовки и патроны.

Ранее военнослужащие получили новые винтовки «Корд-М», передает Nation News. Оружие является составляющей экипировки «Ратник». Также в России разрабатывается новая винтовка DXL-5, которая способна стрелять на расстояние в семь километров, напоминает « Царьград ».