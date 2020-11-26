В травмпункт человека привезли сами полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В травмпункт больницы Екатеринбурга № 14 полицейские привезли труп мужчины. Инцидент произошел в четверг 26 ноября около 17 часов в переулке Суворовском, сообщают агентству очевидцы событий.

«Было очень много полицейских, судя по форме приезжали высокие чины. В травмпункт привезли раненого, или уже мертвого человека», — сообщил URA.RU один собеседников. По его словам, на место приехали много высокопоставленных силовиков

По словам другого собеседника, доставленным в травмпункт человеком был задержанный полицейскими, поскольку привезли его к больнице в автозаке. «Человека вынесли из полицейской машины, в каком он был состоянии на тот момент неизвестно. Или умер в автозаке, или в травмпункте», — рассказал агентству инсайдер.

В полиции Екатеринбурга на момент публикации затруднились прокомментировать ситуацию. В управлении СКР в свою очередь порекомендовали уточнить сведения в УМВД по Екатеринбургу.