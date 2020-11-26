26 ноября 2020

В Екатеринбурге больным коронавирусом предложили не лечиться. «Врач просто издевается на приеме»

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Пациенты жалуются на прием в госпитале ветеранов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга пожаловались на врачей, работающих в приемном покое госпиталя ветеранов войн. По их словам, медики «издеваются над больными», а рядом с входом в «красную зону» висит объявление о том, что больных с легкой формой COVID не надо лечить.

«Врач сегодня просто издевается над больными на приеме, — рассказал агентству пациент. — Женщине сделали КТ, он ее спрашивает, не оглашая результатов: „Ложиться будете?“. Она: „нет, не хотела“. Врач: „У вас поражение 50% — вот бумажка. Будете?“. Та: „Да, конечно!“».

«Одной женщине прописали один антибиотик и два противовирусных препарата, зачем? — недоумевает другой пациент. — А ребенку, у которого даже не взяли тест, выписали лечение как „ковидному“ — по 200 мг арбидола». Но больше всего пациентов поразило объявление, размещенное в холле. В нем говорится, что легкая форма коронавирусной инфекции вообще «не лечится», а противовирусные препараты — неэффективны.

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Ситуацию прокомментировал начальник Свердловского госпиталя ветеранов Олег Забродин. «Категорически отрицаю изложенные редакцией факты грубости персонала, — заявил он URA.RU. — На фоне общего напряжения любое строгое слово может расцениваться как грубость. Но к госпиталю это относится в меньшей степени».

По его словам, распоряжения повесить объявление про то, как лечится COVID и насколько эффективны препараты, он не давал. «Подобные объявления могут скомпрометировать любое учреждение. Поэтому самодельные объявления в госпитале запрещены!» — заявил Забродин.

Ранее URA.RU рассказывало, врачи госпиталя ветеранов, сами переболевшие COVID, снова вышли на работу в «красную зону» (см. фоторепортаж).

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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