Пациенты жалуются на прием в госпитале ветеранов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга пожаловались на врачей, работающих в приемном покое госпиталя ветеранов войн. По их словам, медики «издеваются над больными», а рядом с входом в «красную зону» висит объявление о том, что больных с легкой формой COVID не надо лечить.

«Врач сегодня просто издевается над больными на приеме, — рассказал агентству пациент. — Женщине сделали КТ, он ее спрашивает, не оглашая результатов: „Ложиться будете?“. Она: „нет, не хотела“. Врач: „У вас поражение 50% — вот бумажка. Будете?“. Та: „Да, конечно!“».

«Одной женщине прописали один антибиотик и два противовирусных препарата, зачем? — недоумевает другой пациент. — А ребенку, у которого даже не взяли тест, выписали лечение как „ковидному“ — по 200 мг арбидола». Но больше всего пациентов поразило объявление, размещенное в холле. В нем говорится, что легкая форма коронавирусной инфекции вообще «не лечится», а противовирусные препараты — неэффективны.

Ситуацию прокомментировал начальник Свердловского госпиталя ветеранов Олег Забродин. «Категорически отрицаю изложенные редакцией факты грубости персонала, — заявил он URA.RU. — На фоне общего напряжения любое строгое слово может расцениваться как грубость. Но к госпиталю это относится в меньшей степени».

По его словам, распоряжения повесить объявление про то, как лечится COVID и насколько эффективны препараты, он не давал. «Подобные объявления могут скомпрометировать любое учреждение. Поэтому самодельные объявления в госпитале запрещены!» — заявил Забродин.

Ранее URA.RU рассказывало, врачи госпиталя ветеранов, сами переболевшие COVID, снова вышли на работу в «красную зону» (см. фоторепортаж).