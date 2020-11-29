Медикаменты выдают только подтвержденным ковидникам, а результатов теста приходится ждать по две недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловчане, проходящие лечение от коронавируса на дому, не получают бесплатных лекарств. Об этом сообщили URA.RU сразу несколько читателей. По их мнению, такое происходит из-за задержек в диагностике.

Один из собеседников агентства получил положительный тест в частной клинике 15 ноября. Мужчине позвонили из Роспотребнадзора и предупредили о необходимости самоизолироваться по месту жительства. «24 ноября пришли из районной больницы, взяли повторный тест. Он до сих пор не готов. Никаких бесплатных лекарств мне не приносили», — рассказал пациент.

Другой читательнице сделали КТ, на котором выявили 10% поражения легких. «Меня отправили лечиться домой, потому что „с таким поражением сейчас в больничку не кладут“. Мазок взяли сразу после КТ 21 ноября, но его результаты до сих пор не готовы. По правилам, на третий день после анализа должен был прийти врач. Этого не произошло», — рассказала екатеринбурженка. Она добавила, что принимает медикаменты от коронавируса и пневмонии, которыми закупилась самостоятельно. Бесплатных лекарств ей на дом не доставляли. В итоге девушка попала в стационар.

На данный момент медицинскими организациями Свердловской области получено лекарств для лечения 13,3 тысячи пациентов. Около 3 тысяч человек на этот момент лекарства получили, сообщили в региональном оперштабе. На эти цели в регион из федерального бюджета поступило более 162 млн рублей на закупку препаратов. Однако медикаменты предназначены только для людей с подтвержденным COVID-19, а свердловские лаборатории, по признанию вице-губернатора Павла Крекова, до сих пор изготавливают тесты с большой задержкой, несмотря на указание президента России Владимира Путина укладываться в 48 часов. Результатов приходится ждать до двух недель; за это время больной либо выздоравливает, либо попадает в стационар.