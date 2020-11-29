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В Челябинскую область идут экстремальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, проезжая часть, автомобили, фары, мороз, климат, погода
Температура начнет падать в ночь на 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Декабрь в Челябинской области начнется с аномальных холодов. Об этом сообщили URA.RU в челябинском гидрометцентре.

«С 1 по 5 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов и более ниже нормы», говорится в эстренном оповещении о неблагоприятных погодных условиях.

Столбик термометра начнется опускаться уже в ночь с понедельника на вторник. В горной части области и в низинах похолодает до минус 26 градусов. Днем будет относительно комфортно: до минус 14 градусов, ветер будет достигать пяти метров в секунду.

Прогноз на дни, начиная со 2 декабря, будет объявлен дополнительно. Но нельзя исключить так называемые температурные качели, когда по ночам температура будет опускаться к тридцатиградусной отметке, а днем будет теплеть до обычных зимних показателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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