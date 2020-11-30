На Новый год челябинцам обещают 33-градусные морозы

Челябинцам обещают морозы под Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце декабря жителей Челябинской области ожидают морозы до 33 градусов ниже нуля. Такой долгосрочный прогноз дали синоптики сайта «Гисметео».

«В Челябинской области на 26 и 31 декабря дневные температуры составят около 28-30 градусов мороза, ночные достигнут 33 градусов мороза. В середине декабря челябинцев ожидают обильные снегопады», — уточнили на сайте «Гисметео». Синоптики пока не готовы сказать, какой будет погода в саму новогоднюю ночь — долгосрочные прогнозы составляются сроком на 30 дней.

Челябинские синоптики уже предупреждали о том, что декабрь в регионе начнется с аномальных холодов. Среднесуточная температура в первых числах декабря ожидается на 7 градусов ниже многолетней нормы.