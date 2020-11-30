30 ноября 2020
29 ноября 2020

На Новый год челябинцам обещают 33-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, зима, мороз, ледяные узоры, сосульки
Челябинцам обещают морозы под Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце декабря жителей Челябинской области ожидают морозы до 33 градусов ниже нуля. Такой долгосрочный прогноз дали синоптики сайта «Гисметео».

«В Челябинской области на 26 и 31 декабря дневные температуры составят около 28-30 градусов мороза, ночные достигнут 33 градусов мороза. В середине декабря челябинцев ожидают обильные снегопады», — уточнили на сайте «Гисметео». Синоптики пока не готовы сказать, какой будет погода в саму новогоднюю ночь — долгосрочные прогнозы составляются сроком на 30 дней.

Челябинские синоптики уже предупреждали о том, что декабрь в регионе начнется с аномальных холодов. Среднесуточная температура в первых числах декабря ожидается на 7 градусов ниже многолетней нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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