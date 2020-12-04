04 декабря 2020
03 декабря 2020

Второй сотрудник пермского военного вуза попал под уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Развод гарнизонов. Курган, росгвардия
Сотрудника военного вуза обвинили в получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй за месяц сотрудник Пермского военного института войск Росгвардии попал под уголовно дело. Получение взятки инкриминируется командиру роты факультета технического обеспечения вуза.

«Капитану института инкриминируются четыре преступления по ч 1 ст 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Уголовное дело возбуждено и расследуется военным следственным отделом СКР по Пермскому гарнизону.

Установлено, что сотрудник института, несмотря на запрет, разрешил четырем курсантам пользоваться в роте мобильными телефонами. За это он получил от них взятку в общей сумме 24 тысячи рублей. Получить комментарий в институте, а также следственном отделе не удалось, там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

В ноябре этого года военное СУ СК РФ по Центральному военному округу возбудило уголовное дело в отношении начальника вуза Владимира Купавского. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Ранее были осуждены два сотрудника этого же института — Рустам Файзрахманов и Михаил Попов. Первого суд признал виновным виновным в коррупции и приговорил к четырем годам колонии. Второй получил денежный штраф за посредничество во взяточничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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