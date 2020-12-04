Второй сотрудник пермского военного вуза попал под уголовное дело

Второй за месяц сотрудник Пермского военного института войск Росгвардии попал под уголовно дело. Получение взятки инкриминируется командиру роты факультета технического обеспечения вуза.
«Капитану института инкриминируются четыре преступления по ч 1 ст 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Уголовное дело возбуждено и расследуется военным следственным отделом СКР по Пермскому гарнизону.
Установлено, что сотрудник института, несмотря на запрет, разрешил четырем курсантам пользоваться в роте мобильными телефонами. За это он получил от них взятку в общей сумме 24 тысячи рублей. Получить комментарий в институте, а также следственном отделе не удалось, там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.
В ноябре этого года военное СУ СК РФ по Центральному военному округу возбудило уголовное дело в отношении начальника вуза Владимира Купавского. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Ранее были осуждены два сотрудника этого же института — Рустам Файзрахманов и Михаил Попов. Первого суд признал виновным виновным в коррупции и приговорил к четырем годам колонии. Второй получил денежный штраф за посредничество во взяточничестве.
Подписывайтесь на URA.RU в