Послушницу отца Сергия будут судить

Монахиню Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» будут судить. Об этом URA.RU сообщил представитель обители Всеволод Могучев. Сестру накажут за обучение детей, живущих в монастыре — полиция выписала ей административный протокол по части 1 статье 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с прибылью, без специального разрешения). Женщине грозит штраф до 1000 рублей, материалы уже в суде.
«Это пробный камень прокуратуры: если у них это получится, то прокуратура заставит полицию оформлять такие протоколы на всех сестер и прихожан, кто помогает детям — чтобы неповадно было, — говорит Могучев. — Ведь задача прокуратуры — любой ценой убрать детей из монастыря. Зачем? У нас мало брошенных детей? Ответ где-то в высоких кабинетах».
По словам представителя обители, полиция по поручению прокуратуры провела в монастыре уже несколько проверок по поводу обучения находящихся там детей (сегодня в «Спорительнице хлебов» живет 34 школьника и один дошкольник). Ни одна проверку нарушений не выявила.
В обители действительно есть «школа» (здание с оборудованными классами), монахини и прихожане проводят с детьми занятия. Но формально это не является образовательной деятельностью, так как родители всех школьников написали заявления о переводе на семейную форму обучения (закон об образовании ее допускает).
Все «учителя» давали полицейским и чиновникам из минобразования, что они лишь помогают монастырским детям осваивать знания, а промежуточную и итоговую аттестацию те сдают в школах №5 и №6 Среднеуральска. «Оказываемая помощь детям не противоречит закону», — отмечает представитель обители. Так ли это, теперь будет решать суд.
URA.RU направило запрос по этой теме в прокуратуру Свердловской области — ответ пока не поступил.
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