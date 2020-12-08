Для семей с детьми готовят новые компенсации

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, многодетная семья, семья, дети, самокат, подростки с родителями
Депутаты предлагают разрешить многодетным получать деньги вместо земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партия «Справедливая Россия» вносит в Госдуму законопроект, разрешающий многодетным семьям получать деньги вместо положенных им земельных участков. Об этом сообщил руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

«Сегодня фракция вносит важный законопроект, который касается выделения земельных участков многодетным семьям. Предложение наше следующее: чтобы семья многодетная выбирала — либо земельный участок, либо денежная компенсация в размере кадастровой стоимости такого участка. Многим сейчас эти деньги очень бы помогли», — сказал Миронов. Его цитирует издание «Парламентская газета».

В Тюменской области уже разрешили многодетным семьям получать выплаты в сотни тысяч рублей от регионального правительства вместо земельного участка. Ранее семьи, воспитывающие от трех детей, могли претендовать только на земельный участок под строительство дома.

В Московской области, помимо федеральных льгот (предоставление участка), многодетные семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд, льготы при покупке путевок в санатории, освобождение от уплаты транспортного налога, выплаты на школьную форму и другие меры поддержки. Об этом напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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