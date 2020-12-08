Чем грозит резкое похолодание жителям России

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Виды Екатеринбурга, снег, уборка снега, зима, холод, дворник
В первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Резкие изменения погоды опасны в первую очередь для россиян, страдающих хроническими заболеваниями сердца. Об этом рассказал URA.RU медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

«Люди зависят от погодных условий и реагируют на резкие изменения погоды. Например, при похолодании могут возникнуть проблемы у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — самочувствие на улице ухудшится. Причина — холод вызывает спазм мелких кровеносных сосудов. Одна из частых причин стенокардии зимой — физическая нагрузка, например, расчистка снега лопатой, вкупе с холодом», — предупредил врач.

Ученый обратил внимание, что и при резком потеплении у людей тоже может появиться плохое самочувствие. При такой погоде снижается давление кислорода в воздухе, он становится более сухим. От этого страдают люди, у которых проблемы с сердцем, пояснил Водовозов.

Сегодня, 8 декабря, климатологи предупредили жителей Урала о скором наступлении антициклона «Хавьер». Он принесет аномально высокое атмосферное давление и ночное похолодание. Антициклон придет на Урал из Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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