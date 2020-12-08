Чем грозит резкое похолодание жителям России

Резкие изменения погоды опасны в первую очередь для россиян, страдающих хроническими заболеваниями сердца. Об этом рассказал URA.RU медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
«Люди зависят от погодных условий и реагируют на резкие изменения погоды. Например, при похолодании могут возникнуть проблемы у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — самочувствие на улице ухудшится. Причина — холод вызывает спазм мелких кровеносных сосудов. Одна из частых причин стенокардии зимой — физическая нагрузка, например, расчистка снега лопатой, вкупе с холодом», — предупредил врач.
Ученый обратил внимание, что и при резком потеплении у людей тоже может появиться плохое самочувствие. При такой погоде снижается давление кислорода в воздухе, он становится более сухим. От этого страдают люди, у которых проблемы с сердцем, пояснил Водовозов.
Сегодня, 8 декабря, климатологи предупредили жителей Урала о скором наступлении антициклона «Хавьер». Он принесет аномально высокое атмосферное давление и ночное похолодание. Антициклон придет на Урал из Москвы.
Подписывайтесь на URA.RU в