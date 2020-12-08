Госдума разрешила полиции проникать в квартиры и вскрывать машины

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. Документ принят в первом чтении.
«Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. Депутаты приняли в первом чтении резонансный документ, внесенный правительством», — передает радио «Говорит Москва».
Законопроект подразумевает, что сотрудники полиции смогут проникать в квартиры и другие помещения для задержания людей. Также им будет позволено вскрывать автомобили, оцеплять территории и представляться гражданам уже после их задержания.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за участие в митингах. Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин предлагает увеличить штрафы за неповиновение силовикам и финансирование массовых собраний.
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