Госдума разрешила полиции проникать в квартиры и вскрывать машины

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Полицейские получат больше полномочий благодаря новому законопроекту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. Документ принят в первом чтении.

«Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. Депутаты приняли в первом чтении резонансный документ, внесенный правительством», — передает радио «Говорит Москва».

Законопроект подразумевает, что сотрудники полиции смогут проникать в квартиры и другие помещения для задержания людей. Также им будет позволено вскрывать автомобили, оцеплять территории и представляться гражданам уже после их задержания.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за участие в митингах. Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин предлагает увеличить штрафы за неповиновение силовикам и финансирование массовых собраний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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