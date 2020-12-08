08 декабря 2020

Инсайд: свердловские главврачи смогут отбиваться от отставок

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов готов прислушиваться к мнению медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Медицинская палата Свердловской области сможет оказывать влияние на решения регионального министерства при назначении и отставку главврачей региональных больниц. Эту информацию URA.RU подтвердило сразу несколько источников медицинской среде.

«Это была идея главы свердловского минздрава Андрея Карлова», — сообщил собеседник агентства. Диляра Медведская, которая недавно возглавила региональную медицинскую палату, отказалась от разговора с корреспондентом URA.RU, сославшись на занятость. Она предложила обратиться за комментариями позднее. В департаменте информационной политики правительства Свердловской области оперативно получить комментарий не удалось. Сотрудникам направлен запрос о готовности главы минздрава прислушиваться к мнению медиков.

Ранее URA.RU сообщало о том, что главный врач Свердловской областной детской больницы № 1 Олег Аверьянов сообщил подчиненным о том, что ему могут не продлить контракт из-за конфликта с главой минздрава. Обращение с просьбой сохранить главврача подписали более 500 врачей ОДКБ. После этого Аверьянов продолжил работу в больнице в статусе и. о.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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