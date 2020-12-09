Владимир Якушев вручил главе РМК орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский полпред президента Владимир Якушев провел первый VIP-прием в новой должности. Он вручил госнаграды главе РМК Игорю Алтушкину, его супруге Татьяне Алтушкиной, вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько.

Награду получила и супруга Игоря Алтушкина Татьяна Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о их награждении, и 10 декабря награды были вручены. «Это важно в наши дни, когда страна ведет борьбу с коронавирусной инфекцией. Именно сейчас особенно важны организованность, ответственность, добросовестный труд на рабочем месте. Вы поистине те люди, на которых сегодня нужно равняться», — сказал Владимир Якушев в своем вступительном слове. Он подчеркнул, что награды вручаются за личное участие в борьбе с распространением коронавируса.

Как писало URA.RU, Игорь Алтушкин принял активное личное участие в обеспечении Свердловской области средствами индивидуальной защиты медиков в период пандемии, закупку аппаратов ИВЛ и экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, властям были переданы автомобили скорой помощи, а гражданам — продуктовые наборы. Игорю Алтушкину присвоен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько награжден за многолетнюю добросовестную работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сергею Бидонько полпред вручил благодарственное письмо президента. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — гласит документ.

Традиционного фуршета после награждения не состоялось. «Я вам обещаю, что как только ограничительные меры будут сняты, я вас приглашу, и мы эту историю сделаем», — пообещал полпред.