Новый глава Красноармейского района (Челябинская область) Сергей Сергеев заболел коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU источники в администрации муниципалитета.
«Сергей Юрьевич [Сергеев] заболел COVID. К счастью, не слишком тяжело, лечится дома», — рассказал собеседник URA.RU. В пресс-службе Красноармейского района попросили перезвонить в течение дня, поскольку сотрудника не было на рабочем месте.
Сергеев возглавил муниципалитет после того, как руководивший районом с 2010 года Юрий Сакулин не прошел согласования в правительстве области на очередной срок. С 2018 года Сергеев работал в администрации района с 2018 года, до этого — с 1993-го по 2016 год — он служил в органах внутренних дел.
С начала пандемии и до начала ноября коронавирусом заразились не менее 25% действующих руководителей муниципалитетов Челябинской области. Сейчас число заболевших приближается к половине глав. При этом мэр Вишневогорска Яков Гусев, а также глава Пластовского района Александр Неклюдов и его зам Галий Карамутдинов скончались. Также COVID погубила экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко.
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