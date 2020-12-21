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Коронавирус в Пермском крае: последние новости 22 декабря. Вирус стал распространяться быстрее, бизнес экс-губернатора наказали

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья в Перми Ассортимент товаров и виды магазина, гипермаркет семья
В Пермском крае выявили 330 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 декабря, — 381-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 287-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 877 727 (+29 350) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 27 318 (+330 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 21 372 (+253) человек, умерли — 1616 (+34), в том числе непосредственно от COVID-19 — 989 (+19 за сутки).

Темп распространения коронавируса в Пермском крае усиливается. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сохраняет свое значение выше единицы. Это означает, что продолжается увеличение суточного прироста числа заразившихся коронавирусом. Сейчас в больницах региона находится 1947 пациентов, из них 124 человека подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Пермском крае коронавирус выявлен в 36 муниципалитетах. Больше всего заразившихся выявлено в Перми — 125 человек. В Осе COVID-19 в минувшие сутки подтвержден у 29 человек, в Березниках — 28, Большой Соснове — 21, Верещагино — 18, Чайковском — 14. От четырех до семи случаев заражения выявлено в Гремячинске, Карагае, Куеде, Краснокамске, Кунгуре, Кишерти, Горнозаводске, Частых, Чусовом, Елово и Чердыни.

Магазин «Семья» наказали за нарушение коронавирусных ограничений. Дзержинский районный суд Перми выдал предупреждение ООО «Большая Семья». Магазин признали виновным в нарушении карантинных ограничений и наказали по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Это уже третий магазин сети бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова, который привлекают к ответственности за нарушение карантина за последний месяц.

Бесплатные медикаменты пермякам привозят «ковидные» бригады. С 12 декабря жителям Пермского края, проходящим лечение от COVID-19 в домашних условиях, доставляют лекарства ежедневно. В выходные и вечерние часы медикаменты привозит бригада неотложной помощи. При этом лекарства выдают даже тем, у кого еще не готов тест на коронавирус, но есть симптомы COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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