Сегодня, 22 декабря, — 381-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 287-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 877 727 (+29 350) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 27 318 (+330 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 21 372 (+253) человек, умерли — 1616 (+34), в том числе непосредственно от COVID-19 — 989 (+19 за сутки).
Темп распространения коронавируса в Пермском крае усиливается. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сохраняет свое значение выше единицы. Это означает, что
В Пермском крае коронавирус выявлен в 36 муниципалитетах.
Магазин «Семья» наказали за нарушение коронавирусных ограничений. Дзержинский районный суд Перми выдал предупреждение ООО «Большая Семья». Магазин признали виновным в нарушении карантинных ограничений и наказали по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Это уже третий магазин сети бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова, который привлекают к ответственности за нарушение карантина за последний месяц.
Бесплатные медикаменты пермякам привозят «ковидные» бригады. С 12 декабря жителям Пермского края, проходящим лечение от COVID-19 в домашних условиях, доставляют лекарства ежедневно. В выходные и вечерние часы медикаменты привозит бригада неотложной помощи. При этом
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