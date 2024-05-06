В Пермском крае ЧВК «Ястреб» ищет мужчин и женщин для отправки на СВО

В Пермском крае частная военная компания «Ястреб» подбирает кандидатов для выполнения задач в зоне проведения спецоперации. Представитель ЧВК рассказал URA.RU, что в компанию требуются как мужчины, так и женщины, свои «военные» и «гражданские» специальности.
«ЧВК „Ястреб“ формирует отдельный полк Специального назначения. Требуются мужчины и женщины в возрасте от 22 до 65 лет. Предпочтения отдаются лицам, прошедшим СВО, а также ветеранам боевых действий», — пояснил URA.RU представитель указанной ЧВК.
Среди представленных вакансий — механики, операторы БПЛА, связисты, стрелки, артиллеристы и медики. В компании отмечают, что при заключении контракта, срок действия которого составляет 11 месяцев, предусмотрены различные федеральные и региональные выплаты. Ранее URA.RU писало о том, что команду по обслуживанию в армии пермяков заказали представители частной военной компании «Вагнер»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Пермском крае частная военная компания «Ястреб» подбирает кандидатов для выполнения задач в зоне проведения спецоперации. Представитель ЧВК рассказал URA.RU, что в компанию требуются как мужчины, так и женщины, свои «военные» и «гражданские» специальности. «ЧВК „Ястреб“ формирует отдельный полк Специального назначения. Требуются мужчины и женщины в возрасте от 22 до 65 лет. Предпочтения отдаются лицам, прошедшим СВО, а также ветеранам боевых действий», — пояснил URA.RU представитель указанной ЧВК. Среди представленных вакансий — механики, операторы БПЛА, связисты, стрелки, артиллеристы и медики. В компании отмечают, что при заключении контракта, срок действия которого составляет 11 месяцев, предусмотрены различные федеральные и региональные выплаты. Ранее URA.RU писало о том, что команду по обслуживанию в армии пермяков заказали представители частной военной компании «Вагнер»