06 мая 2024

В Пермском крае ЧВК «Ястреб» ищет мужчин и женщин для отправки на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, контрактник, дембель, чвк, мобилизация, доброволец сво, экипировка сво, участник сво
Пермяков вербуют в ЧВК (архивное фото) Фото:

В Пермском крае частная военная компания «Ястреб» подбирает кандидатов для выполнения задач в зоне проведения спецоперации. Представитель ЧВК рассказал URA.RU, что в компанию требуются как мужчины, так и женщины, свои «военные» и «гражданские» специальности.

«ЧВК „Ястреб“ формирует отдельный полк Специального назначения. Требуются мужчины и женщины в возрасте от 22 до 65 лет. Предпочтения отдаются лицам, прошедшим СВО, а также ветеранам боевых действий», — пояснил URA.RU представитель указанной ЧВК.

Среди представленных вакансий — механики, операторы БПЛА, связисты, стрелки, артиллеристы и медики. В компании отмечают, что при заключении контракта, срок действия которого составляет 11 месяцев, предусмотрены различные федеральные и региональные выплаты. Ранее URA.RU писало о том, что команду по обслуживанию в армии пермяков заказали представители частной военной компании «Вагнер»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае частная военная компания «Ястреб» подбирает кандидатов для выполнения задач в зоне проведения спецоперации. Представитель ЧВК рассказал URA.RU, что в компанию требуются как мужчины, так и женщины, свои «военные» и «гражданские» специальности. «ЧВК „Ястреб“ формирует отдельный полк Специального назначения. Требуются мужчины и женщины в возрасте от 22 до 65 лет. Предпочтения отдаются лицам, прошедшим СВО, а также ветеранам боевых действий», — пояснил URA.RU представитель указанной ЧВК. Среди представленных вакансий — механики, операторы БПЛА, связисты, стрелки, артиллеристы и медики. В компании отмечают, что при заключении контракта, срок действия которого составляет 11 месяцев, предусмотрены различные федеральные и региональные выплаты. Ранее URA.RU писало о том, что команду по обслуживанию в армии пермяков заказали представители частной военной компании «Вагнер»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...