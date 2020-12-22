Срочник лишился зрения на службе в Челябинске

Солдат-срочник разгружал огнетушители (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске при прохождении военной службы солдат-срочник из Ростовской области получил ожоги глаз. Обстоятельства ЧП сообщил URA.RU руководитель «Школы призывника» Алексей Табалов.

«20-летний солдат из города Шахты Ростовской области был призван 6 июля и в начале декабря переведен на службу в Городок-11 в Шаголе, Челябинск. 17 декабря при разгрузке огнетушителей один из них разгерметизировался и залил ему глаза, что привело к полной потере зрения. По словам призывника, медпомощь ему оказали только по приезду врачей скорой помощи через час после инцидента», — заявил URA.RU Табалов.

По словам матери призывника, сына госпитализировали в военный госпиталь, где промыли ему глаза и прописали капли. Он жалуется на боль и отсутствие зрения.

«Мать солдата накануне вечером сообщила, что сына намерены выписывать из госпиталя. Я направил запросы в военную прокуратуру и уполномоченному по правам человека, будет ли создана по факту инцидента комиссия», — отметил URA.RU Табалов. Кроме того, он намерен добиться ответа по получению компенсации за увечья, полученные во время прохождения солдатом срочной службы.

На звонок URA.RU мама призывника не ответила. Телефон военной прокуратуры Челябинского гарнизона также не отвечает.