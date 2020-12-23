Фармкомпании свердловского депутата поймали на картельном сговоре

УФАС передал собранные материалы по картельному сговору в правоохранительные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России подтвердило картельный сговор между фармацевтическими компаниями, связанными с депутатом свердловского заксобрания Александром Серебренниковым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Участники картеля искусственно создали условия для получения преимуществ, что сразу вывело из конкурентной борьбы ООО ТД „ВИАЛ“, который был готов снижать начальную максимальную цену контракта, но предлагал к поставке товар индийского производства. На момент проведения торгов компании не являлись субъектами, входящими в одну группу лиц, следовательно, должны были осуществлять добросовестную конкуренцию на торгах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сговор по торгам на поставку лекарства «Паклитаксел» вступили ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и аптека «Вербена-Фарма». В аукционе также участвовал торговый дом «ВИАЛ», который предлагал более дешевый индийский аналог. В итоге компания выбыла из торгов, так как по закону предпочтение отдается российским производителям при условии участия в торгах более двух компаний, предлагающих отечественные товары. В УФАС считают, что при справедливых торгах заказчик мог бы сэкономить до четырех миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что собранные материалы будут направлены в правоохранительные органы по статье УК РФ «Ограничение конкуренции». Наказание по данной статье может грозить штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Серебренников владел аптекой «Вербена-Фарма» до ноября 2019 года. По открытым данным, «САВ-Мед» и «САВ-Фарм» учреждены ГК «Радуга», которая на 95% принадлежит депутату. Получить оперативный комментарий от него на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.