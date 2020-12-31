31 декабря 2020

ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, медсестра, процедурный кабинет, вакцинация
Включение препарата в этот список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать ее для распространения в нуждающихся странах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech внесена в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В четверг ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад», — говорится в заявлении организации. Включение препарата в этот список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать ее для распространения в нуждающихся странах.

Ранее стало известно, что Германия закупит еще 30 млн доз вакцины Pfizer. Однако американское Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов нашло в вакцине Pfizer еще один побочный эффект. Выяснилось, что препарат часто вызывает аллергическую реакцию у привитых людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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