ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования

Вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech внесена в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«В четверг ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад», — говорится в заявлении организации. Включение препарата в этот список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать ее для распространения в нуждающихся странах.
Ранее стало известно, что Германия закупит еще 30 млн доз вакцины Pfizer. Однако американское Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов нашло в вакцине Pfizer еще один побочный эффект. Выяснилось, что препарат часто вызывает аллергическую реакцию у привитых людей.
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