Жители района Екатеринбурга остались без воды в праздники

«Водоканал» после очередной аварии на участке, решили переложить трубопровод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пять домов в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга остались без воды в новогодние праздники. Как стало известно URA.RU, жители часто сталкивались с проблемами отключения воды, и после очередной аварии «Водоканал» решил полностью заменить этот участок.

«Шестого числа утром произошла авария: был выявлен свищ (дефект в сварном шве — прим. ред.). Седьмого числа на четыре часа было отключение воды. Сейчас ведет перекладка трубопровода. Сегодня с утра отключили из-за этого. Там достаточно изношенный трубопровод, поэтому сейчас капитально решаем этот вопрос. В ближайшее время участок будет переключен на другой ввод, водоснабжение возобновится», — сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканала». Под отключение попали дома на бульваре Денисова-Уральского под номера 5,6,7,8 и 9.

Перед Новым годом коммунальная авария произошла также в Перми, там 23 жилых дома и три прилегающих населенных пункта остались без воды. А жители Свердловской области должны перестать сталкиваться с отсутствием воды, так как летом 2021 теплоэнергетики планируют ремонтировать трубопроводы в городах Свердловской области, не отключая горячую воду.