В Перми придумали, как выселить экс-председателя думы из кабинета

Юрий Уткин переехал в другой кабинет Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывшему председателю городской думы Перми Юрию Уткину пришлось покинуть рабочий кабинет, который он занимал, будучи спикером. Уткин работал в кабинете, расположенном на втором этаже здания, где находятся гордума и мэрия (Ленина, 23). Представительный орган арендовал его у администрации города. Поскольку срок договора аренды истек, Уткину пришлось переехать в другое помещение.

«Уткин добровольно освободил кабинет. Ранее освобожденный кабинет находился во временном пользовании думы. С 1 января 2021 года срок договора истек, и теперь помещением снова распоряжается мэрия», — пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на собственные источники. По данным издания, спикер также мог переехать в другой кабинет после переговоров с руководством мэрии Перми, которую возглавил экс-депутат Алексей Демкин. В администрации города, а также думе Перми URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

В конце октября 2020 года большинством голосов гордумы Перми Уткин был отправлен в отставку с поста спикера. Он пытался оспорить решение представительного органа в суде, но суд признал его отставку законной. URA.RU также писало, что Уткин может потерять шансы на переизбрание в городскую думу.