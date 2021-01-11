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Самое актуальное в Пермском крае на 12 января. Суд допросил бывшего вице-премьера, губернатор назвал места для митингов

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Кокшаров в зале суда. Пермь, кокшаров роман
Ленинский райсуд Перми допросил бывшего вице-премьера правительства края Романа Кокшарова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Перми назначил заместителя — глава региона назвал места для массовых акций — в фонде капстроительства сменится глава — суд допросил бывшего вице-премьера края. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Назначен новый замглавы Перми

Глава региона определил места для массовых акций

  • Губернатор Дмитрий Махонин уточнил перечень мест, где будет разрешено проводить собрания и митинги. Глава края внес проект закона на рассмотрение в законодательное собрание.

В фонде капстроительства сменится руководитель

  • Директор краевого фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов покинет свой пост через три дня после обрушения строительного перехода на улице Краснова, где погибла пожилая женщина.
  • Его место временно займет Владимир Хлебников, который ранее занимал кресло главы Кировского района и был командиром городского полка ДПС.

Суд допросил бывшего вице-премьера

  • В Ленинском районном суде 11 января допросили бывшего вице-премьера краевого правительства Романа Кокшарова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кокшаров свою вину не признал и заявил, что исполнял поручения экс-губернатора края Максима Решетникова (в настоящее время министр экономразвития РФ).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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