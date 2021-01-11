Ленинский райсуд Перми допросил бывшего вице-премьера правительства края Романа Кокшарова
Мэр Перми назначил заместителя — глава региона назвал места для массовых акций — в фонде капстроительства сменится глава — суд допросил бывшего вице-премьера края. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 января — в обзоре URA.RU:
Назначен новый замглавы Перми
- Исполняющий обязанности главы городской администрации Алексей Демкин сделал первое назначение в новом году — его заместителем станет Елена Гонцова.
Глава региона определил места для массовых акций
- Губернатор Дмитрий Махонин уточнил перечень мест, где будет разрешено проводить собрания и митинги. Глава края внес проект закона на рассмотрение в законодательное собрание.
В фонде капстроительства сменится руководитель
- Директор краевого фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов покинет свой пост через три дня после обрушения строительного перехода на улице Краснова, где погибла пожилая женщина.
- Его место временно займет Владимир Хлебников, который ранее занимал кресло главы Кировского района и был командиром городского полка ДПС.
Суд допросил бывшего вице-премьера
- В Ленинском районном суде 11 января допросили бывшего вице-премьера краевого правительства Романа Кокшарова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кокшаров свою вину не признал и заявил, что исполнял поручения экс-губернатора края Максима Решетникова (в настоящее время министр экономразвития РФ).
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