Мошенники придумали, как забрать деньги пользователей «ВКонтакте»

Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России набирает обороты новая схема мошенничества. Для этого используются архивы социальной сети «ВКонтакте», предупреждает «Роскачество».

«Пользователю на почту, через пуш или в мессенджере приходит сообщение: „Архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту“. В качестве почты указывается не принадлежащий пользователю ящик. Мошенники предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, и сменить пароль по ссылке», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Переходить по ссылке не нужно, она фишинговая [мошенническая], хотя выглядит, как официальное уведомление соцсети «ВКонтакте», добавляется в сообщении.

Эксперты «Роскачества» дают советы, как избежать мошенничества:

Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, особенно содержащих эмоцию («вас взломали», «вы выиграли»).

Адрес соцсети «ВКонтакте» нужно вводить вручную в браузере или пользоваться приложением.

Не вводите логины и пароли на посторонних сайтах.

В случае возникновения опасности меняйте пароль и обращайтесь в техподдержку.

Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией (2ФА).

Если вы переходили по вредоносным или подозрительным ссылкам, смените пароль.