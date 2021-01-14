Мошенники придумали, как забрать деньги пользователей «ВКонтакте»

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Социальная сеть
Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России набирает обороты новая схема мошенничества. Для этого используются архивы социальной сети «ВКонтакте», предупреждает «Роскачество».

«Пользователю на почту, через пуш или в мессенджере приходит сообщение: „Архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту“. В качестве почты указывается не принадлежащий пользователю ящик. Мошенники предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, и сменить пароль по ссылке», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Переходить по ссылке не нужно, она фишинговая [мошенническая], хотя выглядит, как официальное уведомление соцсети «ВКонтакте», добавляется в сообщении.

Эксперты «Роскачества» дают советы, как избежать мошенничества:

  • Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, особенно содержащих эмоцию («вас взломали», «вы выиграли»).
  • Адрес соцсети «ВКонтакте» нужно вводить вручную в браузере или пользоваться приложением.
  • Не вводите логины и пароли на посторонних сайтах.
  • В случае возникновения опасности меняйте пароль и обращайтесь в техподдержку.
  • Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией (2ФА).
  • Если вы переходили по вредоносным или подозрительным ссылкам, смените пароль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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