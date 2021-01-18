В Минпросвещения РФ рассказали о переходе школ на очное обучение

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Школьники. Тюмень, снег, школьники, зима, дети, школа, крыльцо школы
С 18 января все школы страны отказываются от дистанционного обучения Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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По всей России школы с 18 января переходят на очную форму обучения. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

«С 18 января во всех регионах страны школы переходят на очный формат обучения», — сообщает пресс-служба министерства. RT со ссылкой на первого замминистра просвещения России Дмитрия Глушко уточняет, что с дистанционного обучения вернулись в школы более 97% учеников.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал удаленную учебу вынужденной мерой. Она никогда не заменит традиционную форму, подчеркнул министр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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