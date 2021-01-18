В Минпросвещения РФ рассказали о переходе школ на очное обучение

По всей России школы с 18 января переходят на очную форму обучения. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
«С 18 января во всех регионах страны школы переходят на очный формат обучения», — сообщает пресс-служба министерства. RT со ссылкой на первого замминистра просвещения России Дмитрия Глушко уточняет, что с дистанционного обучения вернулись в школы более 97% учеников.
Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал удаленную учебу вынужденной мерой. Она никогда не заменит традиционную форму, подчеркнул министр.
Подписывайтесь на URA.RU в