В Челябинске менеджер украла сыр на миллион рублей

Торговый работник обвиняется в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Менеджер одной из челябинских компаний обвиняется в мошенничестве. Женщина украла сыр на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Следствием установлено, что подозреваемая похитила сырную продукцию на сумму более миллиона рублей. Вводя в заблуждение экспедиторов, злоумышленница уверяла, что доставит заказчикам груз сама. Однако клиенты свои оплаченные заказы не получали», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полицейского главка добавили, что сыр 31-летняя женщина продавала, а в кассу сдавала фиктивные документы о получении товара заказчиками.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.