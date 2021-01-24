Ограничения из-за коронавируса продлены до 7 февраля
Продлен режим ограничений — в Перми прошел митинг в поддержку Навального — в новом округе весной состоятся выборы — депутаты не пришли на заседание — многодетная мать спасла из пожара чужих детей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 января — в обзоре URA.RU:
Карантинные меры продлены
- В регионе до 7 февраля продлены действующие ограничения, связанные с распространением коронавируса. В частности, под запретом остается ночная работа заведений общепита.
В Перми прошла акция в поддержку Навального
- Несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального, который прошел в Перми 23 января собрал около тысячи человек. В штабе Навального сообщили, что полицейские задержали координатора Сергея Ухова. Ему предъявлено обвинение в организации незаконного публичного мероприятия.
- По мнению политологов, собрать большое количество участников акции помешали морозы.
Весной пройдут выборы в новом округе края
- Выборы депутатов Кунгурского муниципального округа проведут 4 или 11 апреля 2021 года. Это будут первые выборы в регионе после слияния двух муниципалитетов.
Депутаты одного из районов бойкотировали заседание
- Депутаты земского собрания Пермского района проигнорировали внеочередное заседание 22 января. По словам источника URA.RU, тем самым, депутаты выразили протест председателю Николаю Коцофану.
Многодетная мать спасла чужих детей при пожаре
- В Березниках многодетная мать и случайный прохожий спасли пятерых чужих детей из горящей квартиры. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел в комнате площадью девять квадратных метров в квартире на первом этаже.
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