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Самое актуальное в Пермском крае на 25 января. Продлены карантинные меры, назначены выборы в новом округе края

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения из-за коронавируса продлены до 7 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продлен режим ограничений — в Перми прошел митинг в поддержку Навального — в новом округе весной состоятся выборы — депутаты не пришли на заседание — многодетная мать спасла из пожара чужих детей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

Карантинные меры продлены

  • В регионе до 7 февраля продлены действующие ограничения, связанные с распространением коронавируса. В частности, под запретом остается ночная работа заведений общепита.

В Перми прошла акция в поддержку Навального

  • Несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального, который прошел в Перми 23 января собрал около тысячи человек. В штабе Навального сообщили, что полицейские задержали координатора Сергея Ухова. Ему предъявлено обвинение в организации незаконного публичного мероприятия.
  • По мнению политологов, собрать большое количество участников акции помешали морозы.

Весной пройдут выборы в новом округе края

  • Выборы депутатов Кунгурского муниципального округа проведут 4 или 11 апреля 2021 года. Это будут первые выборы в регионе после слияния двух муниципалитетов.

Депутаты одного из районов бойкотировали заседание

Многодетная мать спасла чужих детей при пожаре

  • В Березниках многодетная мать и случайный прохожий спасли пятерых чужих детей из горящей квартиры. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел в комнате площадью девять квадратных метров в квартире на первом этаже.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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