В список получателей льготных выплат попадут и работники «красных зон» из числа немедицинского персонала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 января, — 417-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 333-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано свыше 100 миллионов случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк собирается выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон». Препарат будет использоваться при лечении коронавируса.

Чтобы при текущих темпах привить хотя бы половину россиян, придется потратить 1923 дня. Это чуть более пяти лет. В среднем в РФ вакцинируют 37 639 человек в день (0,03% от населения). Всего в стране привились 684 306 человек — 0,47% от общего числа граждан.

Лекарство плитидепсин, которое назначается при лечении онкологических болезней, оказалось в 27,5 раз эффективнее ремдесивира (рекомендован для борьбы с COVID-19 в ряде стран, в том числе в России). Об этом говорят результаты исследования группы ученых из Испании, США и Великобритании.

Третья российская вакцина от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на заседании совета при Кабмине РФ по борьбе с инфекцией.

Коронавирус в России и в мире

За последние сутки в России выявили 18 241 зараженного, сообщает оперштаб страны по борьбе с COVID-19. Вылечились 23 798 человек. Жертвами вируса стали 564 человека.

Российский Минздрав готовит изменения в законодательство, которые расширят перечень получателей ковидных выплат из числа немедицинских сотрудников, работающих в «красных зонах» больниц. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Уже 171 депутат Госдумы переболел, 46 привились , сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Скончались трое парламентариев: депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов, а также депутат «Единой России», Герой Советского Союза Николай Антошкин.

Что говорят врачи и ученые

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, кому следует поставить вакцину первым. Это люди старше 65 лет, пациенты с ожирением, онкологией, хроническими болезнями почек, заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

В РФ заболеваемость в апреле может снизиться вдвое, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Однако далее возможен снова всплеск в связи с естественным весенним пиком. В то же время врач-вакцинолог Евгений Тимаков прогнозирует конец пандемии в стране уже в конце зимы.

Массовые несогласованные протестные акции могут привести к усугублению эпидемиологической ситуации в стране и росту числа заболевших. Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.