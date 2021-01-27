Ида Галич читала строки из песен Моргенштерна и «расплакалась» (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Блогер Ида Галич провела поэтический вечер, посвященный «стихам» современных исполнителей. В рамках мероприятия она зачитала строки из произведений рэпера Алишера Моргенштерна, певицы Клавы Коки и дуэта Artik & Asti.

«Здрасьте. Я Ида Галич, добро пожаловать на наш поэтический вечер», — заявила Ида Галич на видео, опубликованном на youtube-канале Glamour Russia. Блогер предстала в образе, состоящем из строгого платья, красных перчаток и собранных волос.

«Эй, посмотри. Два мульта — на мне часы, три на шее, семь под жопой. Мне чуть больше 22. Посмотри, посмотри. Как дела? Это новый Cadillac, делать деньги, делать деньги, делать деньги ***** (блин) вот так», — прочитала Галич строки из песни Моргенштерна, держа перед собой большую книгу. До этого она прочитала строки из песен Клавы Коки и других артистов. В конце блогер сделала вид, что расплакалась. «Господи, как это все трогательно», — заключила Галич.

Ранее журнал Forbes отдал Иде Галич третье место в рейтинге российских звезд, больше других зарабатывающих в Instagram. Эксперты издания подсчитали, что за год блогер заработала в соцсети 850 тысяч долларов.