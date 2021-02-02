Главный юрист РФ забраковал проект поправок свердловского устава

Павел Крашенинников приехал в Екатеринбург обсудить изменения в областную «конституцию» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочая группа по внесению изменений в Устав региона под председательством губернатора Евгения Куйвашева рассмотрела проект поправок, подготовленный Институтом регионального законодательства. В дискуссии приняли участие председатель комитета Госдумы по законодательству, соавтор поправок в Конституцию Павел Крашенинников, а также авторитетные свердловские юристы, которые высказались против законопроекта.

Как сообщила URA.RU спикер заксобрания, сопредседатель рабочей группы Людмила Бабушкина, законопроект не будет предметом рассмотрения на предстоящем 16 февраля заседании областного парламента — Крашенинников и представители юридического сообщества предложили не торопиться с поправками. «В ходе обсуждения было высказано 2 позиции: принять законопроект, как есть, либо учесть новые нормы федерального законодательства, которые сейчас принимаются в связи с изменением текста Конституции. Представители юридического сообщества предложили более широко подойти к вопросу изменения Устава и не спешить, поскольку на данный момент приняты не все конституционные законы», — рассказала Людмила Бабушкина.

Она добавила, что с сегодняшнего дня рабочая группа начинает активную работу — ей предстоит тщательно взвесить все предлагаемые изменения в областную «конституцию». Людмила Бабушкина подчеркнула, что поправки в Устав пройдут широкое обсуждение, в том числе, с представителями общественности. В состоявшемся заседании участвовали юристы, вчастности — эксперты Уральского государственного юридического университета, депутаты всех фракций ЗС, члены Общественной палаты Свердловской области.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию прошло в период с 25 июня по 1 июля 2020 года. Большинство избирателей высказались за поправки. После этого федеральный парламент приступил к принятию новых конституционных законов. Вслед за ними должны измениться уставы субъектов РФ, которые часто называют «конституциями регионов».